Строительство хореографического училища в Красноярске остановлено
Власти Красноярска расторгли контракт на строительство хореографического училища. Его признали недействительным. Решение принял суд на основании факта нарушения конкуренции при проведении закупки.
ИА KrasnoyarskMedia уточняет, что здания колледжа должны построить на Предмостной площади. На их возведение было выделено 2,8 млрд рублей.
В феврале в качестве подрядчика была выбрана компания «Титан». Ей предстояло подготовить проектную документацию и начать строительство.
Организацию определили как единственного подрядчика, но в прокуратуре посчитали, что таким образом была исключена возможность конкуренции на электронных торгах. Заключение контракта с ООО СК «Титан» привело к созданию преимущественного положения, а другие предприниматели лишись возможности реализовать свое право на участие в торгах.
В надзорном ведомстве также отметили, что заключение контракта с единственным поставщиков не было связано с необходимостью защиты национальных интересов страны, срочность закупки не обоснована. Это означает, что правовых оснований для ограничения конкурентных процедур не было.
На этих основаниях прокуратура направила в суд иск с требованием признать контракт с «Титаном» недействительным. Суд с этой позицией согласился, подрядчик обязан вернуть аванс в 28,6 млн рублей. Кроме того, компания обязана выплатить 4 млн рублей в качестве процентов за пользование чужими деньгами и проценты, начисляемые на сумму долга до его погашения.