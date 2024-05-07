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Суд Аргентины рассмотрит вопрос об экстрадиции россиянина Чуркина на Украину

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Фото: Global Look Press/GTW
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В Аргентине начался суд по возможной экстрадиции россиянина Игоря Чуркина на Украину. Об этом во вторник, 7 мая, рассказал адвокат гражданина РФ Кристиан Рубилар.

«Суд по экстрадиции уже начался. Сегодня мы представляем исключения — статус беженца, подача заявления на гражданство — и предоставляем доказательства», — подчеркнул он.

Срок, который может занять рассмотрение дела об экстрадиции в суде, Рубилар не назвал, уточняет «РИА Новости».

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В феврале россиянин дал показания перед комиссией по предоставлению убежища в Аргентине. Его адвокат сообщил, что защита просит суд определиться с вопросом о предоставлении гражданства Чуркину, что даст ему право быть судимым непосредственно в Аргентине.

30 января аргентинская полиция задержала гражданина России по запросу Киева. На Украине Чуркин обвиняется в нарушении ст. 383 УК («Заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления»). Заведующая консульским отделом посольства России в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова уточнила, что в Аргентину мужчина прибыл вместе со своей семьей с туристическими целями.

Адвокат Чуркина называл предъявленные его клиенту обвинения весьма расплывчатыми.

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