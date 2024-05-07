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Россияне в апреле стали брать меньше автокредитов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В апреле текущего года россияне взяли автокредитов на сумму более 215 млрд рублей, что на 4% ниже мартовских показателей. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе ВТБ.

При этом в январе-апреле аналитики отметили пятикратный рост спроса на автокредиты, за этот период средства на покупку машин в банке получили более 129 тыс. клиентов. По оценке организации, с начала года продажи автокредитов в РФ приблизились к 744 млрд рублей, что более чем вдвое превышает результат за сопоставимый период прошлого года.

Около четверти выданных денег пришлось на заемщиков из Москвы и области, в список регионов-лидеров по объему выдач в январе–апреле также вошли Санкт-Петербург, Ленинградская область и Ростовская область.

По итогам апреля их доля автокредитов на подержанные машины достигла 70%, средний чек на авто с пробегом в апреле составил 1,9 млн рублей, а по автокредитам — 1,49 млн рублей (на 130 тыс. больше, чем в конце 2023 года). Примерно каждый пятый заемщик приобрел на вторичном рынке транспортное средство из Южной Кореи.

В сегменте новых машин средний чек составил 2,4 млн рублей, по автокредитам — 1,64 млн рублей (сопоставимо с показателем на конец прошлого года). Каждый четвертый клиент купил новый автомобиль российского производства.

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24 апреля сообщалось, что во II квартале текущего года российские банки могут выдать на 15–20% меньше автокредитов, чем в первые три месяца. Причиной эксперты назвали досрочное исчерпание в феврале и марте спроса, связанного с ожиданиями повышения цен на импорт автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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