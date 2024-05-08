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Где и во сколько смотреть салют на День Победы 2024 в Санкт-Петербурге

Праздничный салют в Петербурге на 9 мая начнется в 22:00 у Петропавловской крепости
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
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Великий праздник День Победы неизменно сопровождается салютами по всей России. Залпы фейерверков прозвучат в завершение торжества и в Санкт-Петербурге. «Известия» рассказывают, где и когда смотреть праздничный салют в Северной столице 9 мая.

Мероприятия в Петербурге 9 мая 2024 года

В 10:00 начнется парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона Ленинградского военного округа на Дворцовой площади. В шествии задействовано более 4 тыс. военных.

В 11:00 пройдут церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище и на Серафимовском кладбище.

В полдень начнется главный городской концерт у Петропавловской крепости, посвященный 79-летней годовщине великой Победы. Также в 12:00 у стен сооружения прогремит символический выстрел из орудия Нарышкина бастиона.

В 13:30 по Невскому проспекту пройдет колонна ретроавтомобилей времен Великой Отечественной войны. Участие в процессии примут ветераны и бойцы СВО.

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Выступления и спектакли 9 мая запланированы на сцене многих театров города на Неве, а в 15:00 состоится концерт на Дворцовой площади. Перед публикой выступят группы «Джанго», «Декабрь», заслуженный артист Санкт-Петербурга Виталий Аксенов и другие музыканты.

В 21.00 на Стрелке Васильевского острова выступит сводный хор высших учебных заведений Санкт-Петербурга.

Салют в Петербурге 9 мая 2024 года

Праздничные залпы салютов раскрасят небо над Петропавловской крепостью в 22:00. Небесное шоу будет длиться около 10 минут. Всего прозвучит около 1,5 тыс. выстрелов.

Хороший вид на салют будет также открываться со Стрелки Васильевского острова, Дворцовой набережной, с высоких смотровых площадок и крыш города. Увидеть салюты можно и с Биржевого, Литейного и Троицкого мостов.

Желающие полюбоваться шоу фейерверков с воды могут приобрести билет на один из речных теплоходов города.

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