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Эксперты рассказали о приводящих к опрокидыванию машины на ходу неисправностях шин

Fit Service: грыжа на шине может привести к опрокидыванию автомобиля на ходу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Деформация боковины шины, также известная как грыжа, является одним из самых опасных повреждений покрышки, которое может привести к опрокидыванию автомобиля на ходу. Об этом во вторник, 7 мая, «Газете.Ru» рассказал собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев.

Специалист указал, что чаще всего грыжа на шине возникает в результате наезда на какое-либо препятствие.

«В данном случае каркас шины повреждается, и воздух в поврежденном месте держится только за счет резины. Главная опасность грыжи — шина может окончательно порваться в данном месте, вплоть до невозможности восстановить», — сказал он.

Погуляев предупредил, что ездить на машине с такой проблемой крайне опасно, поскольку разрыв покрышки на скорости может привести к серьезным последствиям, вплоть до опрокидывания автомобиля. Он рекомендовал водителям сразу обратиться в автосервис при обнаружении грыжи.

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Спрос на услуги автосалонов вырос на 17%

В прошлом месяце «Известия» узнали, что средний чек на услуги шиномонтажа составляет в апреле этого года на 23% выше прошлогоднего. По словам директора по маркетингу международной франчайзинговой сети автосервисов FIT Service Олега Бачманова, чеки выросли, из-за того что автовладельцы стали пользоваться большим количеством услуг.

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