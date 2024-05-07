Вечные огни городов-героев Крыма слили воедино в Севастополе

В Севастополе в преддверии Дня Победы состоялась церемония слияния Вечных огней. Она проводится каждый год с 2014 года. Вечный огонь Севастополя и Крыма отправили для благословения в храм Архистратига Михаила.

В этот Вечный огонь объединились частицы Вечных огней с памятных мест, таких, как Малахов курган, Сапун-гора, Мемориал защитникам Севастополя 1941–1945 годов, а также их города-героя Керчи и города воинской славы Феодосии, поясняет ИА SevastopolMedia со ссылкой на республиканское правительство.

По словам замгубернатора Игоря Михеева, слияние Вечных огней городов-героев и городов воинской славы является важнейшим мероприятием Севастополя, так как это символ большой и общей победы. Акция, которая проходит в городе уже в 10 раз, напоминает о единстве, солидарности и мире.

После получения благословения Вечный огонь Севастополя и Крыма отправят в Санкт-Петербург для воссоединения Вечных огней на Пискаревском кладбище в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 80-летия освобождения Севастополя от фашистских захватчиков.

Ранее, 3 мая, сообщалось о старте в Москве международной патриотической акции «Огонь памяти». Церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата состоялась в Москве в Александровском саду. Также в рамках акции частицы Вечного огня доставят ветеранам Великой Отечественной войны и бойцам спецоперации на передовую. Кроме того, от взятого у Кремлевской стены пламени зажгут огни на мемориалах в Донбассе.