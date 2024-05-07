Центральную улицу Хабаровска перекроют более чем на месяц
В Хабаровске на 40 дней перекроют центральную улицу Ленина. Коммунальные службы будут ремонтировать тепломагистраль на участке от дома №19 до дома №18Б.
Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу АО «ДГК», летом специалисты заменят старые трубы диаметром 800 мм на новые диаметром 1 тыс. мм. Это необходимо для повышение качества теплоснабжения в этом районе и возможности подключения к сетям новых домов, которые активно строятся в центральном районе города.
Точную дату начала работ назовут после окончания майских праздников. Энергетики прорабатывают техническое решение, которое позволит построить полупроходной бетонный канал и при этом доставить меньше неудобств жителям города.
Всего в Хабаровске в этом году должны отремонтировать 12,7 км теплосетей. Работы пройдут на 20 объектах и будут сопровождаться временными перекрытиями.