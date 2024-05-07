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Дальневосточный Пасхальный фестиваль впервые проведут в Хабаровске

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Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
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В Хабаровском крае с 10 по 12 мая состоится I Дальневосточный Пасхальный фестиваль. Он станет частью масштабного Московского Пасхального фестиваля, который проводится под руководством Валерия Гергиева. В его рамках состоятся выступления не только в Хабаровском крае, но и Приморском крае, и на Сахалине.

По словам министра культуры Хабаровского края Юрия Ермошкина, которые приводит ИА AmurMedia, проведение подобного фестиваля — значимое культурное событие. Это мероприятие подчеркивает роль края в культурной жизни страны и способствует развитию культурного диалога между различными регионами.

На 10 мая на сцене Хабаровского краевого академического музыкального театра запланирована премьера Приморской сцены Мариинского театра — опера Петра Чайковского «Иоланта». Далее коллектив выступит в Комсомольске-на-Амуре с двумя концертными программами. Прозвучит цикл для скрипки с оркестром «Времена года» Антонио Вивальди и кантата Stabat Mater Джованни Баттиста Перголези. Вечером 11 мая состоится большой гала-концерт солистов оперы и симфонического оркестра Приморской сцены.

Финальным событием фестиваля станет гала-концерт солистов оперы и Симфонического оркестра Приморской сцены. Он состоится 12 мая на сцене хабаровского Дома офицеров Восточного военного округа.

Агентство отмечает, что Московский Пасхальный фестиваль основан по инициативе главного дирижера Мариинского театра Валерия Гергиева. Он является крупнейшим ежегодным российским фестивалем классической музыки и колокольного звона. В этом году фестиваль посвящен не только Пасхе, но и творчеству Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Михаила Глинки. Он объединит более 20 городов России.

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