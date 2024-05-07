Памятники и оградки уничтожены при пожаре на кладбище Биробиджана
Крупный пожар произошел на кладбище в Биробиджане. Огонь уничтожил погосты и предметы благоустройства мест захоронения: ритуальные венки, металлические оградки и памятники.
По предварительным данным, причиной возникновения возгорания стал пал сухой травы. Причастные к этому не называются.
После появления соответствующих сообщений в соцсетях городская прокуратура начала проверку. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц при исполнении обязанностей по обеспечению пожарной безопасности, организации работ по очистке территории кладбища от сухой травы, пишет ИА EAOMedia со ссылкой на региональную прокуратуру.
В конце апреля сообщалось, что в ЕАО площадь природных пожаров почти в четыре раза меньше той, что была к этому времени в 2023 году. По итогам 2023 года по стране на землях лесного фонда зарегистрировано 11,6 тыс. лесных пожаров. Их площадь составила порядка 4,3 млн га. Около трети лесных пожаров пришлись на Дальний Восток.