ВС России поразили склады горючего и военно-технического имущества ВСУ
ВС России поразили склады горючего и военно-технического имущества Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 мая в ходе брифинга сообщило Минобороны РФ.
Также оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией были уничтожены цех производства твердого ракетного топлива, живая сила и военная техника противника в 128 районах.
«Средствами противовоздушной обороны сбито 32 беспилотных летательных аппарата, семь управляемых авиабомб Hammer производства Франции и семь реактивных снарядов Vampire чешского производства», — добавило ведомство.
Накануне российские силы уничтожили два украинских предприятия по производству ударных беспилотников, а 5 мая — склад с западным ракетным оружием в районе Одессы.
30 апреля ВС РФ поразили ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолетов ВСУ. Также оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией были поражены два склада военно-технического имущества.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».