Спортивно-досуговый центр простоят в Хабаровске за 430 млн рублей
В Краснофлотском районе Хабаровска построят спортивно-досуговый центр. Он появится на территории парка дома офицеров Тихоокеанского флота.
Муниципальный контракт на выполнение работ был заключен в конце апреля с ООО «СКФ «Крит» из Южно-Сахалинска. Стоимость строительства оценивается примерно в 430 млн рублей.
Здание будет переменной этажности, два-три этажа, общей площадью более 3 тыс. кв. м. В нем будут проводить учебно-тренировочные занятия и соревнования. В центре оборудуют тренажерный и спортивный залы, служебные, технические, бытовые помещения, кабинет врача.
Здание сделают доступным для маломобильных групп населения. Там появятся подходящие для этого лифт и санузел. У входа обустроят пандус. Для инвалидов будет предусмотрена и автостоянка с парковочным местом, а также тактильная плитка на поверхности улицы, пишет ИА AmurMedia.
В конце марта в Хабаровске открыли первый муниципальный приют для бездомных животных. В учреждении уже находятся около 50 собак. В приюте обеспечены оптимальные условия для животных. Собак помещают в утепленные будки и кормят дважды в день.