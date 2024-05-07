Владимир Путин принес присягу в Кремле во время инаугурации
Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле 7 мая принес присягу и вступил в должность президента России.
«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — произнес он, после чего председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил об официальном вступлении Путина в должность.
Следом за этим прозвучал государственный гимн.
Мероприятие состоялось в Андреевском зале Кремля. Полномочия Путина на посту главы государства продлятся до 2030 года.
Российский лидер также выступил с инаугурационной речью, пообещав гражданам страны оправдать оказанное доверие. Он завершил выступление заявлением о том, что вместе народ России преодолеет все преграды, воплотит в жизнь всё задуманное и победит.
Церемония вступления Путина в должность состоялась 7 мая в присутствии около 2,6 тыс. гостей. Как в этот день отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер впервые пригласил на инаугурацию детей, с которыми он так или иначе общался за последние годы.
Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов. Основное всероссийское голосование проходило в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Общая явка составила 77,44%. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова назвала эти показатели рекордными в новейшей истории страны.