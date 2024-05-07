В России выпустят аналог конструктора Lego под брендом Rubrick. Об этом говорится на сайте производителя.

По словам представителей компании, им удалось «собрать лучших дизайнеров и экспертов из индустрии для создания качественного и увлекательного конструктора». Он будет ориентирован на «российский культурный код».

Как отмечается, в новом конструкторе будут представлены знаковые места, популярные личности и вымышленные герои, а также сериалы, фильмы и мультфильмы. Уточняется, что у производителя уже есть более 50 разработок. В частности, на главной странице сайта представлен арт-концепт для российского сериала «Беспринципные».

В сентябре 2023 года Lego Group отказался от производства игрушечных кирпичиков конструктора из переработанных пластиковых бутылок. Это было связано с тем, что использование нового материала ведет к увеличению выбросов углекислого газа. Со слов главного исполнительного директора Нильса Кристиенса, для использования переработанного полиэтилентерефталата необходимо было бы переходить на оборудование нового типа.