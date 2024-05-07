Камбоджа обновила правила въезда для туристов

Правительство Камбоджи изменило правило въезда туристов в страну, сообщили 7 мая в Ассоциации туроператоров (АТОР).

«Камбоджа обновила правила въезда. С 1 июля все туристы обязаны заполнять Cambodia e-Arrival Card в течение 7 дней до планируемой даты поездки», — указано в сообщении в Telegram-канале.

Как уточнили в АТОР, заполнить данную форму можно на сайте или в доступном на нем для скачивания приложении. Затем туристы получают QR-код, который нужно предъявить в аэропорту прилета при пересечении границы.

С 1 июля туристам без QR-кода будут отказывать во въезде в Камбоджу. Новое требование одинаково касается лиц с электронными визами и тех, кто получает визу в аэропорту.

Ранее, 23 апреля, в АТОР назвали шесть популярных направлений, куда россияне могут отправиться в путешествие без виз и заграничных паспортов. По внутреннему паспорту РФ можно посетить Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, с ним можно посетить Армению, но лишь через международные аэропорты Еревана и Гюмри.