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Передовые технологические решения обсудят на конференции GigaConf в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Участники конференции GigaConf «Сбера», которая пройдет 27 июня в креативном пространстве «Дизайн-завод» в Москве, обменяются опытом в сфере создания передовых технологических решений и обсудят влияние AI- и Open Source технологий на IT-индустрию.

На форуме ожидаются выступления более 50 спикеров из числа представителей IT-индустрии. Они расскажут о трендах в области разработки программного обеспечения с фокусом на использование технологий, созданных с использованием искусственного интеллекта.

GigaConf рассчитана прежде всего на разработчиков, архитекторов, ML-специалистов и представителей IT-отделов бизнеса. На форуме предполагается обсудить такие темы, как инструменты и сервисы разработчика (Developer Tools), сервисы для повышения производительности разработки с учетом использования AI и современных CI-/CD- инструментов, технические аспекты реализации хранилищ и сложных конвейеров данных, а также современные практики в области безопасности приложений и управление большими данными для систем искусственного интеллекта.

Как отметил старший вице-президент, CTO Сбербанка Андрей Белевцев, «сегодня IT-рынок движется по направлению к AI-технологиям, и важно, чтобы российские разработчики имели все необходимые инструменты для создания передовых технологических решений в условиях быстро меняющегося цифрового мира». Предстоящая конференция может стать площадкой, где представители профессионального сообщества смогут «обменяться знаниями, получить ценные рекомендации от ведущих экспертов, попасть в комфортную атмосферу, где каждый сможет найти что-то полезное для себя», добавил он.

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