Умерла бывшая глава департамента образования Москвы Кезина
Экс-глава департамента образования Москвы и академик Российской академии образования (РАО) Любовь Кезина 5 мая скончалась на 86-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба РАО.
«Российская академия образования выражает искренние соболезнования и сочувствие родным, близким, коллегам Любови Петровны Кезиной. Это невосполнимая утрата для российской науки и академии», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РАО.
Причины смерти не уточняются.
Кезина более 20 лет возглавляла и курировала столичное образование. Кроме того, в 1995 году она стала она стала одним из инициаторов создания Московского городского педагогического университета (МГПУ). Среди прочего педагог была генеральным директором Реабилитационного центра для инвалидов «Преодоление», членом президиума союза реабилитологов России и заслуженным учителем РФ.
Любовь Кезина была лауреатом ордена «Знак Почета», ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, медали Константина Ушинского, а также премий правительства и президента РФ в сфере образования.