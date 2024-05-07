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Суд в Москве заочно арестовал израильского наемника Десятника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца израильского наемника Дениса Десятника. Об этом 7 мая сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Из судебной картотеки следует, что Десятник заочно арестован на два месяца с момента, когда будет задержан на территории России.

Наемника обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях»), где предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от семи до 15 лет.

Десятник родился в Узбекистане. После начала специальной военной операции по защите Донбасса он отправился на Украину, где возглавил группу израильских наемников.

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Ранее, 22 апреля, суд в России заочно вынес приговор двум гражданам Грузии Лаше Рухая и Левону Айрапетяну, которые служили в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в качестве наемников «Грузинского национального легиона». Мужчины делали это ради материального вознаграждения. Рухая приговорен к 13 годам лишения свободы, а Айрапетян — к 14.

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