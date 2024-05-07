В Тюмени построят стрелковый тир за счет областного бюджета

Стрелковый тир построят в Тюмени за счет средств регионального бюджета. Об этом говорится в документах, опубликованных на официальном портале органов власти Тюменской области.

По информации ИА «Ура.ру», заказчиком объекта выступает ГКУ Тюменской области «Управление капитального строительства». Сейчас тир находится на стадии проектирования.

Ранее в апреле сообщалось, что власти Тюмени предложили провести реновацию участка в районе Антипино, на котором располагаются восемь жилых домов и 19 нежилых зданий. Площадь территории составляет 26 га.