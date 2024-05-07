Посол Антонов: политика Запада вынудила Россию провести ядерные учения

Учения ядерных сил, которые готовит Россия, являются вынужденной мерой «в ответ на наглую и агрессивную политику коллективного Запада». Об этом во вторник, 7 мая, заявил полос Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат напомнил, что Соединенные Штаты Америки и их союзники постоянно расширяют помощь Украине, поставляя ей «всё более смертоносные вооружения», предназначенные «для убийства русских людей и ударов по территории». Посол подчеркнул, что западные государства таким образом отказываются от своих же «самоограничений», которые ранее провозглашали.

«Мы никому не угрожаем. Однако слетевшие с катушек стратеги в Вашингтоне и их сателлиты в Европе должны понимать, что в подстегиваемом ими повышении ставок Россия будет использовать все средства для защиты своего суверенитета и территориальной целостности», — написал Антонов в официальном новостном Telegram-канале посольства РФ в США.

По его словам, у западных государств не получится осуществить игры в одностороннюю эскалацию.

6 мая Минобороны России анонсировало учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и Военно-морского флота. На них отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия, чтобы поддержать готовность личного состава и техники в ответ на провокации стран Запада.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал такой шаг с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона и представителей Великобритании и США о возможной отправке войск западных стран на Украину. Он подчеркнул, что это будет совершенно новый и беспрецедентный виток эскалации напряженности, требующий особого внимания и мер.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя такое заявление, отметил, что у Вашингтона нет причин для корректировки ядерных сил в ответ на решение России провести учения с нестратегическим ядерным оружием.