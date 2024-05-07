Писавший письмо Путину школьник из Австрии пожелал ему здоровья

13-летний школьник из Австрии Маттеус Брандштеттер, написавший письмо президенту России Владимиру Путину в 2021 году, пожелал российскому лидеру здоровья. Об этом он сказал в интервью «Известиям» 7 мая, в день вступления Путина в должность.

По словам подростка, он рад, что Путин снова вступит в должность президента России. Маттеус отметил, что хочет поздравить российского лидера по-русски.

«Поздравляю! Желаю президенту Путину крепкого здоровья, много сил и успеха!» — сказал школьник.

Маттеус выразил сожаление о том, что отношения между Европой и Россией не назвать хорошими, и отметил, что надеется на скорое изменение ситуации.

В 2021 году школьник написал письмо президенту России, отметив, что «в Европе много людей, которые по-доброму настроены к России и хотели бы более тесного партнерства с ней».

В МИД РФ ответили на письмо австрийца, направили ему фото Путина с личным автографом и несколько книг о России и Москве.

Мать мальчика Сюзанна Брандштеттер рассказала, что идея принадлежала ребенку и ответа никто из них не ждал.