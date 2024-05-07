FT узнала о попытках ВСУ мобилизовать украинцев рекламными слоганами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются мобилизовать граждан с помощью рекламных слоганов и возможности выбора места службы. Об этом 7 мая сообщила газета Financial Times (FT).

«Обращение Украины к новобранцам — «Выберите свое собственное приключение». Киев надеется пополнить свои силы, предоставив новобранцам выбор, где служить», — пишут журналисты.

Уточняется, что для тех, кто приходит добровольцем, выделяются специальные условия. Некоторым новобранцам, например, разрешается возвращаться домой каждый месяц на две недели. Кроме того, они могут выбрать себе командира или служить с друзьями.

«Речь идет о контроле. Это осознание того, что у меня нет глупого командира. Я слышал много не очень веселых историй», — поделился стоматолог из Киева Дмитрий Золотоверехский, который будет служить в украинской армии в качестве оператора дронов.

Однако усилия Киева по привлечению бойцов не приносят необходимого успеха. Газета отмечает, что очереди мотивированных добровольцев у призывных пунктов давно исчезли.

«Усилия по набору личного состава были затруднены сообщениями о нехватке боеприпасов, заявлениями о коррупции, некомпетентности командиров и недостаточной подготовке, циркулирующими в социальных сетях, а также отсутствием отпусков для передовых войск», — говорится в материале издания.

При этом отдельные бригады также реализуют призывную кампанию. На рекламных баннерах на Украине напечатаны различные слоганы: от «Все будут сражаться — выбери подразделение сейчас» до «Присоединяйся к лучшей команде!».

«Неявный посыл некоторых бригад заключается в том, что, если украинцы не станут добровольцами сейчас, они рискуют быть впоследствии призванными в стандартные пехотные формирования под более слабым командованием», — отметили журналисты.

На Украине продолжается ужесточение мобилизации. Так, 16 апреля главой государства Владимиром Зеленским был подписан соответствующий закон, который вступит в силу в середине мая. В документе уточняется порядок проведения мобилизационных мероприятий, в том числе наказаний за уклонение, однако в нем не говорится о демобилизации.

Среди прочего президент страны снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет и подписал закон о создании электронного реестра военнообязанных, который объединит информацию о персональных данных украинцев. Помимо этого, Зеленский отменил статус ограниченно пригодного к службе в рядах армии. Теперь в рядах ВСУ смогут служить больные ВИЧ, некоторыми формами рака, остаточными явлениями туберкулеза и мужчины с умственной отсталостью.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.