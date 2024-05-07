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Пентагон оценил риски захвата ВС РФ американской техники на Украине

В Пентагоне заявили, что учли риски при возможном захвате техники Россией
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Фото: РИА Новости
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Минобороны США, отправляя технику американского производства Киеву, принимает во внимание риски попадания технологий к российской стороне при захвате переданной Вооруженным силам Украины (ВСУ) техники. Об этом 6 мая заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге для журналистов.

«Конечно, это то, что мы всегда принимаем во внимание при передаче вооружений иностранным партнерам. Но у меня нет никаких данных или конкретики», — сказал он об опасениях Пентагона о том, что российская сторона могла получить американские технологии.

Между тем представитель СМИ, задавший вопрос, напомнил, что часть из захваченной техники производства стран НАТО представлена на выставке трофеев в Москве, открывшейся в мае, отмечает «Газета.Ru».

Так и НАТО: что поcмотреть на выставке трофеев на Поклонной горе
В Москву привезли «Абрамс», «Леопард» и другие захваченные образцы американского и европейского военпрома

Как в тот же день уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выставка трофейной техники на Поклонной горе в Москве пользуется популярностью, поэтому не исключено, что Минобороны России ее продлит.

В начале мая «Известия» показали кадры с выставки. Ее посетители также могут увидеть американский танк Abrams, который получил повреждения при атаке FPV-дрона, и украинский Т-72АГ. Кроме того, представлены немецкая боевая машина пехоты Marder, британский бронетранспортер Saxon, различные армейские автомобили и стрелковое оружие.

Выставка в парке Победы будет проходить до конца мая. На экспозиции представлены образцы вооружений из 12 стран мира — Германии, Великобритании, США, Швеции, Австрии, Турции и других.

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