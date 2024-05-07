Суд заочно арестовал блогера Камикадзе Ди за фейки о ВС России

В Москве суд заочно арестовал блогера Дмитрия Иванова (признан в России иноагентом), известного как Камикадзе Ди. Об этом во вторник, 7 мая, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«Тверской районный суд сегодня рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Иванова (настоящее имя блогера). Решением суда Иванов был заочно арестован на два месяца с момента задержания на территории России», — сообщил корреспондент.

Как уточняется, блогера обвиняют по ч.1 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение фейков об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»).

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия о взятии Камикадзе Ди под стражу.

О заочном аресте Иванова Следственный комитет (СК) РФ попросил в конце апреля. Ходатайство о заключения блогера под стражу было зарегистрировано 24 апреля.

В начале декабря 2022 года МВД России объявило Иванова в розыск. В карточке блогера было указано, что он разыскивается по статье УК РФ. До этого, в сентябре того же года, Минюст РФ признал его иностранным агентом.