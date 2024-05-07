Реклама
Прямой эфир
Политика
Патриарх Кирилл дал напутствие Путину и подарил икону
Мир
NYT узнала о злости Си Цзиньпина на западную критику из-за связей КНР с РФ
Мир
Гуцул раскритиковала преследование в Молдавии празднующих День Победы
Политика
В ГД допустили кражу Евросоюзом доходов от активов РФ под предлогом помощи Киеву
Мир
Си Цзиньпин подчеркнул недопустимость повторения истории с ударом НАТО по Белграду
Общество
Защита «крабового короля» Кана обжаловала приговор по делу об убийстве
Политика
Путин завершил инаугурационную речь словами «Вместе победим»
Мир
СМИ узнали о попытке Украины сорвать акцию о фронтовиках в Нью-Йорке
Политика
Завершилась церемония инаугурации президента России Владимира Путина
Мир
СМИ сообщили об обстреле ХАМАС израильских военных ракетами малой дальности
Политика
Правительство РФ ушло в отставку
Страна
Ветеран ВОВ пожертвовал 100 тыс. рублей бойцам СВО
Мир
В Финляндии допустили открытие границы с РФ после принятия закона о беженцах
Политика
Путин принес присягу на церемонии инаугурации в Кремле и вступил в должность президента
Мир
Писавший письмо Путину школьник из Австрии пожелал ему здоровья
Мир
В Босфоре приостановили движение судов из-за севшего на мель сухогруза
Мир
Евродепутат обвинила США в «агрессивной торговой войне» против ЕС

Суд заочно арестовал блогера Камикадзе Ди за фейки о ВС России

0
Фото: ТАСС/Митя Алешковский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве суд заочно арестовал блогера Дмитрия Иванова (признан в России иноагентом), известного как Камикадзе Ди. Об этом во вторник, 7 мая, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«Тверской районный суд сегодня рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Иванова (настоящее имя блогера). Решением суда Иванов был заочно арестован на два месяца с момента задержания на территории России», — сообщил корреспондент.

Как уточняется, блогера обвиняют по ч.1 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение фейков об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»).

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия о взятии Камикадзе Ди под стражу.

Реклама на паузу: блогеров и иноагентов оштрафовали на 3,5 млн рублей
В чем причина и почему общий объем взысканий вырос почти в 11 раз

О заочном аресте Иванова Следственный комитет (СК) РФ попросил в конце апреля. Ходатайство о заключения блогера под стражу было зарегистрировано 24 апреля.

В начале декабря 2022 года МВД России объявило Иванова в розыск. В карточке блогера было указано, что он разыскивается по статье УК РФ. До этого, в сентябре того же года, Минюст РФ признал его иностранным агентом.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024