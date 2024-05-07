Боец ВС США прибыл во Владивосток без разрешения и был арестован за кражу

Военный Вооруженных сил (ВС) США Гордон Блэк приехал во Владивосток без разрешения и был арестован из-за обвинения в краже. Об этом во вторник, 7 мая, сообщила пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева.

«Первомайский районный суд во Владивостоке арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье о краже», — поделилась она с «РИА Новости».

Источник «Известий» рассказал, что военнослужащий, приехавший из Южной Кореи во Владивосток по собственной инициативе, был задержан ранее за избиение женщины и кражу 200 тыс. рублей. Военный познакомился с жительницей Владивостока в интернете.

По словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, власти США знают о задержании солдата. Кроме того, официальный представитель Пентагона Синтия Смит уточнила, что Госдеп США оказывает солдату консульскую поддержку.

Ранее, 20 февраля, ФСБ задержала в Екатеринбурге гражданку России и США, которая с начала спецоперации по защите Донбасса собирала деньги на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Возбуждено уголовное дело о государственной измене, ее заключили под стражу.