Защита «крабового короля» Олега Кана обжаловала приговор за организацию убийства

Защита рыбопромышленника Олега Кана, которого называют крабовым королем, обжаловала приговор по делу об убийстве по найму. Об этом во вторник, 7 мая, сообщили в пресс-службе суда.

«Регистрация жалобы в суде», — говорится на сайте суда.

В 2010-м Кан заказал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, который якобы причастен к покушению на его жизнь. Погибший также занимался рыбным промыслом.

26 апреля Кана приговорили к 17 годам заключения за организацию убийства во Владивостоке. Он скрылся от следствия и находится в международном розыске. Суд избрал ему меру пресечения заочно. Сыновья убитого Иван и Антон Пхиденко в разговоре с «Известиями» назвали решение суда справедливым. Они признались, что станут «до конца спокойны» только тогда, когда «крабового короля» экстрадируют или задержат в России.

19 марта представитель ответчиков по судебному иску Генпрокуратуры к рыбопромышленникам Дальнего Востока попросил суд закрыть дело в связи со смертью Кана. Позднее, 21 марта, представитель Генпрокуратуры заявил, что эти заявления, вероятно, являются инсценировкой. Одним из доказательств служит тот факт, что ЗАГСы Санкт-Петербурга и Сахалинской области не регистрировали обращение родственников Кана о его смерти.

По данным ведомства, Кан и другие сахалинские коммерсанты задолжали государству сотни миллиардов рублей за незаконный вылов ракообразных на Дальнем Востоке. Иск на 358,7 млрд рублей был подан к 31 компании и 29 физическим лицам. Кан сбежал из России в Японию после публикации в СМИ расследования о его нелегальном бизнесе.