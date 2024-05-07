СМИ узнали о попытке Украины сорвать акцию о фронтовиках в Нью-Йорке

Постоянное представительство Украины при ООН и генеральное консульство страны в Нью-Йорке обращались в мэрию, чтобы сорвать акцию в память о погибших в Великой Отечественной войне. Об этом 7 мая сообщил источник «РИА Новости».

По его словам, украинские дипломаты пытались помешать провести акцию по возложению цветов к памятнику воинам Второй мировой войны и были против мемориального шествия.

В Нью-Йорке находятся украинские активисты, у которых «есть контакты в этих организациях», уточнил собеседник агентства.

В субботу, 4 мая, шествие в память о фронтовиках, организованное «Русской молодежью Америки», прошло через Бруклинский мост, затем его участники возложили цветы у Бруклинского военного мемориала, напоминает «Газета.Ru».

Акцию на месте проведения пыталась сорвать группа провокаторов с антироссийской символикой и украинскими флагами.

В этот же день в Австрии российские дипломаты с семьями почтили память узников концлагеря Маутхаузен и возложили венки. Делегацию возглавлял посол России Дмитрий Любинский.