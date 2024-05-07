Российские танкисты уничтожили опорные пункты ВСУ у Белгородской области

Экипаж танка Т-80БВ уничтожил опорные пункты и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном с Белгородской областью районе. Об этом во вторник, 7 мая, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Средства видеоконтроля зафиксировали уничтожение российским экипажем танка Т-80БВ опорных пунктов украинских террористических формирований. Местонахождение боевиков ВСУ выявила разведка с помощью беспилотного летательного аппарата. После долгого изучения местности разведчики пришли к выводу, что в данном районе нет мирных жителей, только ВСУ», — рассказали в военном ведомстве.

Отмечается, что для уничтожения целей понадобилось несколько выстрелов, огонь экипаж вел с закрытой огневой позиции.

По словам командира танкового взвода с позывным Енисей, российские разведчики тщательно подходят к выбору цели — разведка работает несколько дней, а иногда и неделю. В основном целями являются скопления боевиков ВСУ, автомобили. Экипажи стараются нанести удар и по минометам противника.

Ранее в этот день министерство также сообщало, что танкисты Т-72Б3 группировки войск «Днепр» из закрытой огневой позиции уничтожили пункт управления беспилотниками и полевой склад боеприпасов украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Кроме того, 2 мая в Минобороны рассказали, что танкисты ВС РФ огнем прямой наводкой уничтожили опорный пункт ВСУ на южнодонецком направлении. Экипажи танков Т-72Б3 танковых подразделений мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» подобрались к укреплениям украинских боевиков на дистанцию выстрела и, маневрируя, открыли стрельбу по опорным пунктам противника, нанеся ему максимальный урон.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».