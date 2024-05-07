Реклама
Прямой эфир
Политика
Патриарх Кирилл дал напутствие Путину и подарил икону
Мир
NYT узнала о злости Си Цзиньпина на западную критику из-за связей КНР с РФ
Мир
Гуцул раскритиковала преследование в Молдавии празднующих День Победы
Политика
В ГД допустили кражу Евросоюзом доходов от активов РФ под предлогом помощи Киеву
Мир
Си Цзиньпин подчеркнул недопустимость повторения истории с ударом НАТО по Белграду
Общество
Защита «крабового короля» Кана обжаловала приговор по делу об убийстве
Политика
Путин завершил инаугурационную речь словами «Вместе победим»
Мир
СМИ узнали о попытке Украины сорвать акцию о фронтовиках в Нью-Йорке
Политика
Завершилась церемония инаугурации президента России Владимира Путина
Мир
СМИ сообщили об обстреле ХАМАС израильских военных ракетами малой дальности
Политика
Правительство РФ ушло в отставку
Страна
Ветеран ВОВ пожертвовал 100 тыс. рублей бойцам СВО
Мир
В Финляндии допустили открытие границы с РФ после принятия закона о беженцах
Политика
Путин принес присягу на церемонии инаугурации в Кремле и вступил в должность президента
Мир
Писавший письмо Путину школьник из Австрии пожелал ему здоровья
Мир
В Босфоре приостановили движение судов из-за севшего на мель сухогруза
Мир
Евродепутат обвинила США в «агрессивной торговой войне» против ЕС

Посол Антонов заявил о постоянном расширении США поставок оружия ВСУ

Антонов: США шаг за шагом отказываются от самоограничений в развязанной против РФ гибридной войне
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Faith Schaefer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты постоянно расширяют поставки оружия Украине и шаг за шагом отказываются от своих же самоограничений. Об этом 7 мая сообщили в Telegram-канале посольства.

«США и их союзники постоянно расширяют поставки Украине всё более смертоносных вооружений, предназначенных для убийства русских людей и ударов по нашей территории. Шаг за шагом отказываются от своих же ранее декларировавшихся «самоограничений» в развязанной против нас гибридной войне», — заявил посол.

Антонов подчеркнул, что российская сторона не несет угрозы для кого-либо, однако «слетевшим с катушек стратегам в Вашингтоне и их сателлитам в Европе» следует понимать, что Россия «будет использовать все средства для защиты своего суверенитета и территориальной целостности».

«Никакой игры в одностороннюю эскалацию у Запада не получится», — подытожил российский посол.

Пакетный комплекс: приведет ли помощь Украине к расколу американских элит
Почему не все республиканцы поддерживают финансирование Киева и как это повлияет на выборы в США

В последние дни участились заявления западных политиков о возможности отправки войск из их стран для участия в конфликте на Украине. Так, лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис 5 мая заявил, что в случае поражения Киева Вашингтону, возможно, придется направить свои войска для участия в боевых действиях в украинском конфликте.

За день до этого бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил, что группа военных из французской части принимает активное участие в боях с российскими подразделениями в Донбассе.

6 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости реакции РФ на заявления об отправке войск на Украину. ОН также добавил, что слова политиков из Франции, Великобритании и США об отправке их войск для участия в украинском конфликте — угрожающие и провокационные, они нагнетают напряженность.

Тогда же в Минобороны РФ сообщили о начале подготовки к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа (ЮВО) с привлечением авиации и Военно-морского флота (ВМФ). В ходе них военные отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. Цель — поддержать готовность личного состава и технику к боевому применению таких вооружений для защиты России в ответ на провокации стран Запада.

До этого, 19 декабря прошлого года, президент России Владимир Путин заявил, что РФ не собирается воевать с Европой, ей не нужны страны НАТО. Он указал на то, что США пугают Европу Россией только для того, чтобы европейские страны платили деньги в альянс. Вашингтон «специально втащил нас и Европу в конфликт», а сейчас перекладывает на страны Евросоюза бремя финансовых платежей, добавил глава государства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024