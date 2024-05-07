Посол Антонов заявил о постоянном расширении США поставок оружия ВСУ

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты постоянно расширяют поставки оружия Украине и шаг за шагом отказываются от своих же самоограничений. Об этом 7 мая сообщили в Telegram-канале посольства.

«США и их союзники постоянно расширяют поставки Украине всё более смертоносных вооружений, предназначенных для убийства русских людей и ударов по нашей территории. Шаг за шагом отказываются от своих же ранее декларировавшихся «самоограничений» в развязанной против нас гибридной войне», — заявил посол.

Антонов подчеркнул, что российская сторона не несет угрозы для кого-либо, однако «слетевшим с катушек стратегам в Вашингтоне и их сателлитам в Европе» следует понимать, что Россия «будет использовать все средства для защиты своего суверенитета и территориальной целостности».

«Никакой игры в одностороннюю эскалацию у Запада не получится», — подытожил российский посол.

В последние дни участились заявления западных политиков о возможности отправки войск из их стран для участия в конфликте на Украине. Так, лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис 5 мая заявил, что в случае поражения Киева Вашингтону, возможно, придется направить свои войска для участия в боевых действиях в украинском конфликте.

За день до этого бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил, что группа военных из французской части принимает активное участие в боях с российскими подразделениями в Донбассе.

6 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости реакции РФ на заявления об отправке войск на Украину. ОН также добавил, что слова политиков из Франции, Великобритании и США об отправке их войск для участия в украинском конфликте — угрожающие и провокационные, они нагнетают напряженность.

Тогда же в Минобороны РФ сообщили о начале подготовки к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа (ЮВО) с привлечением авиации и Военно-морского флота (ВМФ). В ходе них военные отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. Цель — поддержать готовность личного состава и технику к боевому применению таких вооружений для защиты России в ответ на провокации стран Запада.

До этого, 19 декабря прошлого года, президент России Владимир Путин заявил, что РФ не собирается воевать с Европой, ей не нужны страны НАТО. Он указал на то, что США пугают Европу Россией только для того, чтобы европейские страны платили деньги в альянс. Вашингтон «специально втащил нас и Европу в конфликт», а сейчас перекладывает на страны Евросоюза бремя финансовых платежей, добавил глава государства.