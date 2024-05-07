В Москве построят снегосплавный пункт

Стационарный снегосплавный пункт построят на Березовой аллее в Москве. Об этом в понедельник, 6 мая, рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, он расположится в районе «Владыкино». Его производительность составит 7 тыс. куб. м в сутки. В настоящее время специалисты проводят строительно-монтажные работы по бетонированию чаши снегосплава, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Принцип действия снегосплавов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы. Снег будет измельчаться в приемном бункере специальными сепараторами-дробилками, после чего будет попадать в специальный отсек, куда подается сточная вода не ниже 10 градусов.

В состав пункта войдут снегосплавная камера, пульт управления, а также канализационная насосная станция, площадка для снежных масс, инвентарно-бытовое здание и ряд других объектов, отмечает НСН.

В апреле мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что с начала года в Москве построили 21 социальный объект, включая девять детских садов и три школы. Кроме того, в этом году открыли развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и путепроводы в районе 24–25 км Ленинградского шоссе.