Акции «Вальс Победы» и «Песня Победы» при участии студентов прошли в Москве
Патриотические акции «Вальс Победы» и «Песня Победы», приуроченные к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли в Москве у Северного речного вокзала.
Перед зданием вокзала 165 пар московских студентов СПО станцевали «Майский вальс» в форме солдат Великой Отечественной войны и одежде 1940-х годов.
«Очень приятно, что с этой акцией год назад к нам обратились студенты средних специальных учебных заведений Москвы. Именно они пришли к нам, именно они стали инициаторами. Сегодня здесь 165 пар», — заявил Павел Симаков, зампредседателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.
Также студенты средних специальных учебных заведений вместе со студентами вузов приняли участие в акции «Песня Победы». Более 1,5 тыс. человек исполнили «День Победы», произведение композитора Давида Тухманова.
Как известно, на Поклонное горе в Москве также прошел танцевальный флешмоб «Вальс Победы». В акции приняли участие сотни людей разных возрастов.
В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В главном военном параде на Красной площади в Москве примут участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники, а также две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи». Кроме того, по Красной площади пройдут участники спецоперации по защите Донбасса.