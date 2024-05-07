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Пешеходный мост построят в Пресненском районе Москвы

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В Пресненском районе Москвы со стороны Шмитовского проезда построят пешеходный мост. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, пешеходный павильон и эстакада пройдут через съезд с улицы Ермакова Роща на улицу 3-я Магистральная. Протяженность павильона составит 21 м, сообщает агентство городских новостей «Москва». Шириной он будет 3 м. Длина прилегающей к нему эстакады составит 19 м, а ширина — 4 м, пишет НСН.

Княжевская отметила, что мост построят рядом с возводимым офисно-гостиничным комплексом, это улучшит транспортную и пешеходную доступность, уточняет RT.

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1 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что автомобильный мост через Москву-реку в створе Берегового проезда готов почти на треть​. По его словам, он свяжет разные части столицы, а также районы Филевский Парк, Пресненский и Хорошево-Мневники, отмечает РИАМО. Строительство планируется завершить до конца года.

В конце апреля Княжевская сообщила, что Северо-Восточном административном округе между районами Южное Медведково, Бабушкинским и Свиблово построят новый мост и реконструируют участок улицы, пишет «Москва 24».

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