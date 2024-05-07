Глава ООН Гутерриш призвал Израиль и руководство ХАМАС прекратить огонь

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает правительство Израиля и руководство палестинского движения ХАМАС прийти к соглашению о прекращении огня и положить конец страданиям жителей сектора Газа. Об этом 6 мая сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на сайте организации.

«Генеральный секретарь повторяет свой настойчивый призыв как к правительству Израиля, так и к руководству ХАМАС сделать всё возможное, чтобы соглашение [о перемирии] стало реальностью и положило конец нынешним страданиям», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что Гутерриш обеспокоен признаками того, что крупномасштабная военная операция в Рафахе может стать неизбежной.

«Мы уже наблюдаем перемещения людей — многие из этих людей находятся в отчаянном гуманитарном состоянии и неоднократно были вынуждены покинуть свои дома», — обратили внимание в ООН.

Дюжаррик отметил, что Гутерриш напоминает обеим сторонам, что первостепенное значение в международном гуманитарном праве имеет защита мирного населения.

В этот же день президент США Джо Байден заявил об угрозе жизни для 1 млн палестинцев в случае операции в Рафахе. Также отмечалось, что сделка с освобождением заложников была бы лучшим способом избежать смертей палестинцев.

Тогда же Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что вторжение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафах приведет к беспрецедентному обострению гуманитарной ситуации. Также в этот день в Рафахе на юге сектора Газа в результате обстрелов города погибли 26 человек.

Ранее 6 мая ЦАХАЛ начала эвакуацию мирных жителей из приграничных районов Рафаха. Население призвали временно эвакуироваться из восточных кварталов в расширенную гуманитарную зону.

В тот же день газета The Times of Israel со ссылкой на заявление канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что власти Израиля приняли решение продолжить операцию в Рафахе на юге сектора Газа, чтобы оказать давление на палестинское движение ХАМАС в вопросе освобождения заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.