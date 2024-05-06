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Байден заявил об угрозе жизни для 1 млн палестинцев в случае операции в Рафахе
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Байден заявил об угрозе жизни для 1 млн палестинцев в случае операции в Рафахе

Байден: операция в Рафахе поставит под угрозу жизни 1 млн палестинцев
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Фото: REUTERS/Celal Gunes
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Президент США Джо Байден заявил во время телефонного разговора премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о том, что операция в Рафахе на юге сектора Газа может поставить под угрозу жизни 1 млн палестинцев. Об этом 6 мая сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы ясно выразили свое мнение по поводу операции в Рафахе, которая потенциально может поставить под угрозу жизни более 1 млн невинных людей», — сказал он на брифинге, трансляция велась на сайте правительства США.

Он также добавил, что Байден в ходе разговора сообщил Нетаньяху, что сделка с освобождением заложников была бы лучшим способом избежать смертей палестинцев.

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Ранее в этот день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что вторжение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафах приведет к беспрецедентному обострению гуманитарной ситуации. Также в этот день в Рафахе на юге сектора Газа в результате обстрелов города погибли 26 человек.

Ранее 6 мая ЦАХАЛ начала эвакуацию мирных жителей из приграничных районов Рафаха. Население призвали временно эвакуироваться из восточных кварталов в расширенную гуманитарную зону.

Перед этим, 30 апреля, Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ проведет операцию в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом вне зависимости от итогов переговоров по заложникам. По данным JPost, давление на Нетаньяху в вопросе вторжения в Рафах оказывают крайне правые министры израильского правительства.

При этом президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что вторжение ЦАХАЛ в Рафах станет величайшей катастрофой в истории палестинского народа. Он обратился к США с просьбой остановить запланированное Израилем вторжение в город.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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