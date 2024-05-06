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Лучших молодых знатоков русского языка из Туниса пригласят на «Алые паруса»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Самых успешных учеников из Туниса и других стран Африки пригласят в Санкт-Петербург на праздник выпускников «Алые паруса», сообщил 6 мая губернатор города Александр Беглов в ходе рабочей встречи с губернатором вилайета Сус Тунисской Республики Набилем Ферджани.

«Мы помним историю русской общины в Тунисе и русской эскадры, прибывшей в вашу страну 100 лет назад. Многие граждане Туниса получили образование в нашем городе. Сейчас в Тунисской Республике расширяются возможности для изучения русского языка», — приводятся слова Беглова на сайте администрации Петербурга.

Он подчеркнул, что Тунис является единственной африканской страной, где русский язык преподается на государственном уровне в вузах и лицеях. Также на курсах при Русском доме обучается порядка 100 слушателей. Кроме того, самых успешных учеников из Туниса и других стран Африки планируется пригласить в Петербург на «Алые паруса».

Также в ходе встречи губернатор Петербурга подчеркнул перспективы сотрудничества с Сусом в культурной и гуманитарной сфере, в частности в области высшего образования.

В этом году традиционный праздник выпускников пройдет в Северной столице 28 июня и будет посвящен Году семьи. В его программе заявлено выступление популярных у молодежи исполнителей, а также светопиротехническое шоу по оригинальной концепции с выходом парусника в акваторию Невы.

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3 мая стало известно, что на организацию и проведение «Алых парусов» в 2024 году из бюджета Санкт-Петербурга выделено 34,9 млн рублей. Постановление о предоставлении субсидии на мероприятие и его трансляцию в прямом эфире подписал Беглов.

В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин назвал «Алые паруса» уникальным праздником, у которого в мире вряд ли есть аналоги. Ежегодное событие много раз получало призы как лучшее массовое мероприятие в Европе.

Ежегодный праздник «Алые паруса» — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитная карточка Санкт-Петербурга. Впервые фестиваль выпускников прошел в Ленинграде в 1968-м, однако через несколько лет традиция прервалась. Праздник был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала, который каждый год проводит трансляцию этого мероприятия и 8 декабря 2023 года получил за нее награду ТЭФИ.

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