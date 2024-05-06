Реклама
Прямой эфир
Мир
В Израиле приняли решение продолжить операцию в Рафахе
Армия
Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне СВО
Мир
ЦАХАЛ сообщила о точечных ударах по объектам ХАМАС в Рафахе на юге Газы
Мир
Испания передала Украине партию ракет для систем Patriot
Мир
Глава ООН Гутерриш призвал Израиль и руководство ХАМАС прекратить огонь
Экономика
В России резко вырастет количество «штрафных» камер
Экономика
Трудовые резервы в РФ оценили в 5,6 млн человек
Общество
Ветеран рассказал о службе на Амуре во время войны с Японией в 1945 году
Мир
Шольц заявил о готовности отправить 35 тыс. солдат на помощь союзникам в случае ЧС
Мир
Эксперт указал на обострение Западом рисков столкновения РФ и НАТО в Прибалтике
Общество
Жителей Москвы предупредили об аномально холодной погоде
Общество
Рекрутинговые сервисы рассказали о резком росте вакансий для знающих китайский
Экономика
Эксперт рассказал о влиянии периода ухода за детьми на размер пенсии
Мир
NBC News заявил о предположительном задержании в РФ американского военного
Мир
Посольство России высмеяло пост центра NASA о первом американце в космосе
Мир
Байден заявил об угрозе жизни для 1 млн палестинцев в случае операции в Рафахе
Общество
Синоптики спрогнозировали дождь, мокрый снег и до +6 градусов в Москве 7 мая
Сюжет:

Посольство Израиля назвало действия ЦАХАЛ в Рафахе ответом на атаку КПП

0
Фото: Global Look Press/Mamoun Wazwaz
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предпринятые израильской стороной действия в Рафахе на юге сектора Газа 5 мая стали ответным ударом на атаку КПП. Об этом заявила 6 мая заместитель посла Израиля в РФ Юлия Рачински-Спиваков.

«5 мая ХАМАС атаковал КПП «Керем-Шалом», который является одним из действующих маршрутов поставок гуманитарной помощи из Израиля в сектор Газа. Боевики вели обстрелы с территории Рафаха в непосредственной близости от госпиталя ОАЭ», — цитирует ее ТАСС.

После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по ракетным установкам террористов, отметила дипломат.

По ее словам, обстрелы КПП снова показали неготовность радикального палестинского движения ХАМАС к переговорам и нежелание освободить израильских заложников. Также дипломат обратила внимание, что Израиль совместно с международными партнерами создали гуманитарную зону для жителей Газы в районе Аль-Маваси, оснащенную всем необходимым.

Конечная обстановка: ЦАХАЛ сообщила о готовности к операции в Рафахе
Почему США и Египет обеспокоены из-за скорого начала боевых действий в этом городе

Накануне сообщалось, что в Рафахе в результате обстрелов города погибли 26 человек. Среди погибших 11 детей и восемь женщин. Всего были разрушены 11 домов в разных районах города. Ранее в этот день ЦАХАЛ начала эвакуацию мирных жителей из приграничных районов Рафаха. Население призвали временно эвакуироваться в расширенную гуманитарную зону.

Тогда же, 6 мая, телеканал Al Jazeera указал на то, что израильская армия ударила по жилым домам в центральном и восточном районах города. Отмечалось, что еще десятки людей могут оставаться под завалами.

Перед этим, 30 апреля, израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ проведет операцию в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом вне зависимости от итогов переговоров по заложникам.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024