Посольство Израиля назвало действия ЦАХАЛ в Рафахе ответом на атаку КПП

Предпринятые израильской стороной действия в Рафахе на юге сектора Газа 5 мая стали ответным ударом на атаку КПП. Об этом заявила 6 мая заместитель посла Израиля в РФ Юлия Рачински-Спиваков.

«5 мая ХАМАС атаковал КПП «Керем-Шалом», который является одним из действующих маршрутов поставок гуманитарной помощи из Израиля в сектор Газа. Боевики вели обстрелы с территории Рафаха в непосредственной близости от госпиталя ОАЭ», — цитирует ее ТАСС.

После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по ракетным установкам террористов, отметила дипломат.

По ее словам, обстрелы КПП снова показали неготовность радикального палестинского движения ХАМАС к переговорам и нежелание освободить израильских заложников. Также дипломат обратила внимание, что Израиль совместно с международными партнерами создали гуманитарную зону для жителей Газы в районе Аль-Маваси, оснащенную всем необходимым.

Накануне сообщалось, что в Рафахе в результате обстрелов города погибли 26 человек. Среди погибших 11 детей и восемь женщин. Всего были разрушены 11 домов в разных районах города. Ранее в этот день ЦАХАЛ начала эвакуацию мирных жителей из приграничных районов Рафаха. Население призвали временно эвакуироваться в расширенную гуманитарную зону.

Тогда же, 6 мая, телеканал Al Jazeera указал на то, что израильская армия ударила по жилым домам в центральном и восточном районах города. Отмечалось, что еще десятки людей могут оставаться под завалами.

Перед этим, 30 апреля, израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ проведет операцию в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом вне зависимости от итогов переговоров по заложникам.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.