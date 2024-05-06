ВОЗ спрогнозировала обострение гумситуации после вторжения Израиля в Рафах
Вторжение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафах приведет к беспрецедентному обострению гуманитарной ситуации. Об этом 6 мая заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Прекращение огня крайне необходимо во имя человечества», — написал он в соцсети Х (бывш. Twitter).
Ранее в этот день в Рафахе на юге сектора Газа в результате обстрелов города погибли 26 человек. Отмечается, что среди погибших 11 детей и восемь женщин. Всего были разрушены 11 домов в разных районах Рафаха.
Также в этот день ЦАХАЛ начала эвакуацию мирных жителей из приграничных районов Рафаха. Население призвали временно эвакуироваться из восточных кварталов в расширенную гуманитарную зону.
Перед этим, 30 апреля, израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ проведет операцию в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом вне зависимости от итогов переговоров по заложникам. По данным JPost, давление на Нетаньяху в вопросе вторжения в Рафах оказывают крайне правые министры израильского правительства.
При этом президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что вторжение ЦАХАЛ в Рафах станет величайшей катастрофой в истории палестинского народа. Он обратился к США с просьбой остановить запланированное Израилем вторжение в город.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.