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Си Цзиньпин призвал Францию помочь избежать «новой холодной войны»

Си Цзиньпин: Париж должен помочь Китаю избежать «новой холодной войны»
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
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Пекин и Париж должны избежать «новой холодной войны». Об этом 6 мая заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита во Францию.

«Президент Китая Си Цзиньпин призвал Францию ​​помочь предотвратить «новую холодную войну», поскольку Европейский союз всё больше соглашается с озабоченностью США по поводу дешевого импорта и рисков национальной безопасности», — говорится в публикации Bloomberg.

Кроме того, он призвал Францию совместно с Китаем поддерживать взаимную выгоду и совместно выступать против разделения и разрушения логистических цепочек.

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Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Париж 5 мая. Китайский лидер заявил, что в ходе визита он обсудит с французским лидером Эммануэлем Макроном отношения двух стран, а также важные региональные и международные вопросы.

Во время встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном он заявил, что Китай намерен работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти правильные пути разрешения украинского кризиса. Си Цзиньпин также указал на то, что всегда настаивал на недопустимости применения ядерного оружия.

5 мая телеканал Europe 1 также сообщил, что конфликт на Украине будет центральной темой встречи Си Цзиньпина и Макрона. Как прокомментировал китаист Алекс Вонг, Запад требует от Китая прекращения поддержки России, однако встреча лидеров двух стран вряд ли повлияет на отношения Пекина с Москвой.

Си Цзиньпин посетит с официальным визитом также Сербию и Венгрию до 10 мая.

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