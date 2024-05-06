Жители иркутского города Вихоревка вышли на улицы для помощи пожарным

В Вихоревке Иркутской области, где 6 мая разгорелся стихийный пожар, местные жители вышли на улицы, чтобы помочь спасателям тушить его.

Журналистка Анна Боброва рассказала, что жители города помогают своими силами — одни тушат огонь, другие несут воду, а кто-то готовит бутерброды для перекуса.

Как сообщили в главном управлении МЧС России по региону, в настоящее время в Вихоревке в ликвидации пожара принимают участие порядка 80 специалистов и 25 единиц техники. Огонь охватил 15 строений на 540 кв. м и сухую растительность на 1,5 тыс. кв. м, уточняется в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее в этот день сообщалось, что в Братском районе Иркутской области загорелись почти 80 дачных домов и хозяйственных построек, там был введен режим ЧС. При пожаре в Вихоревке пострадала по меньшей мере одна женщина. На этом фоне в городе развернули пункт временного размещения. В администрации Вихоревки открыли горячую линию, куда могут обратиться пострадавшие от пожаров жители. На базе Вихоревской городской больницы развернут пункт для возможного приема пострадавших.

По данным мэра Братского района Александра Дубровина, огонь в городе уничтожил около 25 дачных домов. Он поблагодарил добровольцев, волонтеров и сотрудников администрации, которые оказывают помощь.