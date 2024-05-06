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Си Цзиньпин: Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной

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Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной, Пекин энергично работает всё это время над содействием мирным переговорам. Об этом 6 мая заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Он подчеркнул, что Пекин, Париж и Брюссель желают скорейшего прекращения огня и восстановления мира в Европе. Стороны поддерживают политическое урегулирование конфликта.

«Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной. Всё это время Китай энергично работал над содействием мирным переговорам», — цитирует его газета «Жэньминь жибао».

Си Цзиньпин добавил, что Китаю, Франции и Евросоюзу (ЕС) необходимо противодействовать эскалации боевых действий на Украине и создавать условия для переговоров о мире.

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Китайский лидер прибыл с официальным визитом во Францию 5 мая. В ходе визита в Европу он посетит также Сербию и Венгрию.

В колонке для французской газеты Le Figaro Си Цзиньпин указал, что страна намерена совместно с Францией и всем международным сообществом искать пути разрешения кризиса на Украине. Он отметил, что Китай всегда играл конструктивную роль в содействии мирному урегулированию конфликта.

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