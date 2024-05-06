Бывшую швейцарскую «дочку» Сбербанка исключили из санкционного списка США
Министерство финансов США исключило из санкционного списка бывшую швейцарскую «дочку» Сбербанка Sberbank Switzerland AG, которая была продана осенью 2022 года. Об этом 6 мая сообщается на сайте ведомства.
Сбербанк продал данное дочернее предприятие инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA в сентябре 2022 года. Западные санкции не распространяются на нового владельца компании.
Швейцарский банк тогда начал работать под новым названием TradeXBank AG, продолжив оказывать услуги в секторе торгового финансирования.
США ввели рестрикции в отношении Сбербанка в апреле 2022 года. В пресс-службе банка указали, что санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям.
Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято российским президентом вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.