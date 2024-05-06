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МИД Италии опроверг поставки Украине оружия для поражения территории России

МИД Италии: Рим не отправляет Киеву оружия для поражения территории России
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Италия не направляет Украине вооружения для поражения территории России, сообщил 6 мая глава МИД страны Антонио Таяни на пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме.

Так он прокомментировал сделанные ранее Лондоном заявления о поставках высокоточных ракет дальнего действия Storm Shadow.

«Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Защищать право Украины на самоопределение и уважение международного права — другое дело», — цитирует его «РИА Новости».

Содержание военной помощи Украине находится в тайне, о нем знает только парламент страны, подчеркнул он. Таяни отметил, что Италия поставляет Киеву оружие, чтобы остановить российские силы.

Ранее в понедельник глава минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Рим готовит девятый пакет военной помощи Украине, который будет одобрен в течение ближайших недель.

Как уточняет издание l Indipendente, в интервью газете The Times в конце апреля министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Италия поучаствует в поставках Украине ракет большой дальности. При этом, говоря об этих ракетах, определяемых как «экстраординарное» оружие, которое «имеет очень существенное значение», глава британского министерства заявил, что теми, кто поставил их Киеву для использования, «особенно в Крыму», являются «Великобритания, Франция и Италия».

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Ранее, 2 мая, агентство Reuters сообщило, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев указал на якобы имеющееся у Украины право наносить удары британским оружием по территории РФ. При этом спустя время агентство «отозвало» новость, однако вернуло ее 3 мая.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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