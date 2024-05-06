Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над акваторией Черного моря
Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили украинский беспилотник над северо-западной частью акватории Черного моря, сообщило 6 мая Минобороны России.
Как уточнило военное ведомство, атака была пресечена около 16:10 мск.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над северо-западной частью акватории Черного моря», — сказано в сообщении.
Ранее в этот день Минобороны РФ показало кадры уничтожения безэкипажного катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими войсками в Черном море.
До этого, 4 мая, средства ПВО уничтожили над Крымом четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS. Информации о разрушениях и пострадавших не было.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.