В Ставрополе установят мобильные киоски с квасом
Более 40 киосков с прохладительными безалкогольными напитками начнут работу в Ставрополе. Их установят в местах в большой проходимостью, сообщает пресс-служба городской администрации в понедельник, 6 мая.
Около 30 палаток уже появились около остановок и социальных объектов, в зонах отдыха, скверах и торговых центрах. Число павильонов увеличат с наступлением периода летних отпусков и каникул.
Как отмечает ИА StavropolMedia, места установки киосков согласованы с властями муниципалитета и внесены в реестр НТО. При этом параллельно пройдет снос самовольно установленных палаток, которые, в частности, есть на улицах 50 лет ВЛКСМ, Пушкина, проспекте Кулакова.