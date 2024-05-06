Стела с журавлями в Борзе готовится к открытию 11 мая
Торжественное открытие памятной стелы с журавлями в честь погибших бойцов СВО пройдет в Борзе (Забайкальский край) в субботу, 11 мая. Начало мероприятия запланировано на 12:00, прийти почтить память военных могут все желающие, сообщается в паблике «Борзинская газета» в соцсети «ВКонтакте».
Стелу возводят рядом с Аллеей славы, где лежат погибшие на спецоперации борзинцы. В настоящий момент ведутся заключительные работы по установке памятника.
Как отмечает ИА ChitaMedia, идея создания стелы принадлежит двум местным предпринимателям, которые сами начали мастерить проект. Позднее к ним присоединились местные активисты.
Ранее в апреле сообщалось, что в Борзе обустроят площадь за 120 млн рублей. Работы пройдут в рамках проекта «Игра света», который в 2023 году одержал победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства среди малых городов и исторических поселений.