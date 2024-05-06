В Биробиджане подняли Знамя Великой Победы
В Биробиджане в преддверии 9 Мая подняли символ Великой Победы на 30-метровой мачте рядом с государственным флагом России. Знамя Победы временно сменило флаг Еврейской автономной области, сообщает ИА ЕАОMedia в понедельник, 6 мая.
В торжественной церемонии приняли участие вице-губернатор региона Дмитрий Братыненко, мэр города Максим Семенов, чиновники, сотрудники силовых структур, кадеты профильных классов и юнармейцы.
Поднятие Знамени Победы открыло череду мероприятий, приуроченных к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В четверг, 9 Мая, на территории области пройдут десятки памятных, культурных и спортивных мероприятий.
Ранее в мае сообщалось, что у главного здания Музея Победы на Поклонной горе в Москве прошел танцевальный флешмоб «Вальс Победы». В акции приняли участие сотни людей разных возрастов.