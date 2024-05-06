Благодатный огонь из Москвы прибыл в Читу
Лампаду с частицей Благодатного огня доставили из Москвы в Читу утром в понедельник, 6 мая. Пламя развезут по всем приходам городской епархии, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края в своем Telegram-канале.
Благодатный огонь также привезут в военный госпиталь, где проходят лечение участники специальной военной операции.
Как отмечает ИА ChitaMedia, сейчас любой желающий может зажечь свечи и лампадки от Благодатного огня в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери.
Ранее врач-эндокринолог дала рекомендации, как не прибавить лишних килограммов после пасхального стола. Так, на куличи в рационе должно отводиться до 20% калорий в сутки.