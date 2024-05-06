Мезенцев заявил об усилении значимости Дня Победы с каждым годом

День Победы с годами становится всё более значимым и близким для миллионов людей, заявил 6 мая госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«Для миллионов честных людей вне зависимости от того, к какому поколению они принадлежат, этот праздник, по мере того как мы отдаляемся от 9 мая 1945 года, становится всё более значимым и близким», — сказал он журналистам после церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

Госсекретарь отметил, что в последние годы Россия и Белоруссия испытают давление со стороны «людей подлой позиции», которые пытаются стереть память о Победе в Великой Отечественной войне.

Он выразил надежду, что история сотрет причины возникновения нацизма, с которыми сейчас борется Россия, а память о Дне Победы и Параде Победы 24 июня, когда фашистские знамена были брошены к мавзолею, будет понята и принята молодым поколением.

Оно не должно забывать о героизме, мужестве советских людей и масштабах пережитых ими страданий, подчеркнул Мезенцев.

Ранее, 26 апреля, президент России Владимир Путин назвал День Победы священным праздником для всех граждан стран.

24 апреля в России стартовала акция памяти «Георгиевская лента», приуроченная ко Дню Победы. Она будет проходить до 9 мая не только в российских регионах, но и более чем в 30 странах. Георгиевские ленточки символизируют память о подвиге, совершенном Советской армией.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.