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Число квартир бизнес-класса в продаже в Москве выросло на 30% за год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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По итогам I квартала 2024 года на первичном рынке недвижимости Москвы продается 19,5 тыс. квартир бизнес-класса. Это на 30% больше, чем за аналогичный период 2023-го, когда в экспозиции находилось чуть больше 15 тыс. квартир, следует из данных агентства недвижимости Whitewill, с которыми ознакомились «Известия» 6 мая.

При этом объем предложения по итогам первых трех месяцев текущего года оказался также на 16% больше, чем в прошлом квартале, когда на столичном рынке было представлено 16,8 тыс. объектов жилья в этом сегменте.

Средняя стоимость 1 кв. м выросла на 1% и достигла 471 тыс. рублей, в то время как в прошлом квартале она составляла 468 тыс. рублей. В годовом выражении цена увеличилась на 6%: в 2023-м стоимость 1 кв. м была 443 тыс. рублей.

По информации агентства, больше всего представлено квартир бизнес-класса в новостройках в ЮАО, где экспонируется 4,4 тыс. лотов, а предложение увеличилось на 5% по сравнению с предыдущим кварталом. Минимальный объем такой недвижимости наблюдается в ЦАО — 808 квартир, показатель за квартал вырос на 3%.

Лидер по максимальной стоимости 1 кв. м предложения бизнес-класса — ЦАО: цена в этом округе достигла 516 тыс. рублей. Наименьшая стоимость в ЮВАО — 425 тыс. рублей за 1 кв. м.

«Объем нового предложения квартир бизнес-класса на московском рынке недвижимости увеличился во многом за счет появления нескольких крупных долгожданных проектов, которые получили разрешение на строительство. Что касается спроса, то мы видим, что часть клиентов отложила покупку в связи с высокими ипотечными ставками, однако большинство рассматривает приобретение недвижимости, не откладывая этот вопрос», — сказала топ-брокер агентства недвижимости Whitewill Екатерина Лёвина.

По ее словам, особой популярностью пользуются проекты, в рамках которых девелоперы предлагают программы рассрочки, траншевую ипотеку и другие привлекательные условия.

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Ранее, 2 мая, сообщалось, что стоимость вторичного жилья в «старой» Москве по итогам апреля снизилась впервые с конца 2022 года. Однако цены упали только на 0,2%, до 271 690 рублей за 1 кв. м, следует из данных IRN.RU. При этом за МКАД, в Новой Москве и Подмосковье стоимость метра застыла на февральских уровнях.

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