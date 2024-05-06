Альтернативой Владимиру Зеленскому на посту президента Украины может стать еще никому не известный человек. Об этом политолог Дмитрий Журавлев заявил в понедельник, 6 мая.

Он также допустил, что на место нового главы государства могут быть рассмотрены кандидатуры бывшего или действующего глав Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного или Александра Сырского.

«В голову сразу приходят бывший и действующий главы ВСУ. Но, может, на пост президента Украины выберут кого-то более незначительного, спокойного. Дело в том, что если Зеленского всё же снимут, то сделают это только для того, чтобы списать на него все проблемы, а не назначить кого-то нового. Это уже не так важно», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

По словам эксперта, возможны два сценария. Если конфликт захотят продолжить силами самой Украины, то президентом может стать Залужный, который пользуется большим авторитетом у военных. Он сможет объединить людей вокруг себя и заставить воевать.

«Второй вариант — приход «никакого» человека. Это укажет на то, что на Украину уже никто не надеется, а все дальнейшие задачи будет выполнять кто-то еще. В таком случае этого нового человека мы можем еще даже и не знать. Президентом могут сделать кого угодно, какого-нибудь случайного депутата рады», — сказал Журавлев.

Ранее в этот день в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что США активизировали свои усилия по поиску альтернативы Зеленскому на посту президента Украины, передает НСН. По его данным, на эту тему установлены контакты с лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко, главой офиса украинского президента Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым, передает RT.

Предполагается, что эти лица могут быть востребованными при резком ухудшении для Киева ситуации на фронте, которая потребует необходимости срочной смены украинского лидера, сообщает 360.ru.

Накануне депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что в офисе Зеленского растет паника из-за проблем ВСУ на фронте и недовольства населения Украины. По его мнению, обстановку накаляют истечение срока полномочий нынешнего президента и вероятный провал летнего саммита по Украине в Швейцарии.

В конце апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предрешенной участь Зеленского. Тот является лидером режима, который не жалеет своих граждан, и его легитимность скоро будет поставлена под сомнение, отметил Песков. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, в свою очередь, назвал пребывание Зеленского у власти национальной катастрофой для Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.