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Эксперты рассказали об изменениях спроса на обручальные кольца

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Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein
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Сегодня новобрачные предпочитают классические золотые обручальные кольца без камней, рассказали эксперты федеральной ювелирной сети «585*ЗОЛОТОЙ».

В преддверии высокого свадебного сезона сеть обнародовала результаты аналитического исследования продаж обручальных колец по городам и выявила общие тенденции спроса среди своих клиентов.

В структуре продаж значительно увеличилась доля колец без инкрустаций. Если в 2023 году на их долю приходилось 71,2% проданных обручальных изделий, то по данным 2024 года — уже 78,2%. В их число входят классические гладкие кольца и дизайнерские варианты: изделия из фактурного металла, с филигранью и плетением, а также кольца из двух оттенков металла.

Также выросла, пусть и незначительно, доля свадебных колец с драгоценными камнями — с 7,2% до 7,3%. А вот более бюджетные серебряные обручальные кольца и кольца с фианитами стали пользоваться меньшим спросом — их доля уменьшилась с 15,8% и 5,8% соответственно в 2023 году до 10,5% и 4% в 2024 году.

Самыми популярными моделями обручальных колец стали классические гладкие изделия без камней, из розового и лимонного золота 585 и 375 пробы. Такие кольца разной ширины — от 2 до 5 мм — составляют топ-5 продаж сети по всем городам России. Также в рейтинг попали тонкие кольца из золота с небольшим центральным бриллиантом, а вот модели со скрытым бриллиантом и серебряные обручальные кольца с фианитами стали менее востребованными.

Средний чек на обручальные кольца вырос на 25,7% по сравнению с 2023 годом, что соответствует общей тенденции роста цен на золотые изделия. Он составил 19 782 рубля в среднем за изделие — к 15 742 рублям в предыдущем году.

Самые высокие средние чеки — свыше 30 000 рублей — зафиксированы в небольших городах Нижегородской и Тульской области, а также в станицах Краснодарского края. При этом в самих областных центрах показатели следующие: Нижний Новгород — 20 738 рублей, Тула — 22 861 рубль, Краснодар — 21 578 рублей.

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